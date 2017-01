El Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya ha presentat un escrit dirigit a l'alcalde d'Elx, el socialista Carlos González, en el qual critiquen l'actuació de la regidora i diputada autonòmica de Compromís, Mireia Mollà ocorreguda el dia de Cap d'Any.

Asseguren que hi va haver ingerència en la tasca de la Policia Municipal, que va acudir a una festa que se celebrava en un local sense llicència per a aquest tipus de celebracions i en el qual es trobava Mollà. El local doblava l'aforament permès, segons el comunicat.

Els agents asseguren que la diputada va intervenir requerida per l'amo del local, que té llicència com a cafeteria. Asseguren que la diputada va menysprear els agents desplaçats quan va trucar a altes hores de la matinada per telèfon al cap de la Policia Local.

El PP d'Elx va demanar ahir la dimissió de Mollà ja que consideren que la regidora va utilitzar el seu càrrec per a fins particulars. El PP assegura que Mollà va intentar evitar que no es tanqués la cafeteria malgrat que no tenia llicència per a celebrar festes, ni per posar música, ni per acollir l'aforament que tenia en el moment de la intervenció. «És caciquil i frega la corrupció», assenyala el portaveu dels populars il·licitans, Vicente Granero.