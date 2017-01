Comencen a morir refugiats per l´intens fred a Grècia

La policia grega va trobar el cadàver d'un immigrant d'entre 20 i 30 anys, de nacionalitat indeterminada, prop del riu Evros (nord-est), frontera natural amb Turquia, que pel que sembla hauria creuat il·legalment per arribar a territori europeu. Durant aquesta operació es va detenir un grup de dos traficants i 7 immigrants que havien travessat el riu recentment.

Els traficants eren de nacionalitat siriana i els migrants eren pakistanesos, un dels quals presentava símptomes d'hipotèrmia i va ser traslladat a l'hospital de Alexandrupolis, on roman hospitalitzat. El riu Evros ha estat tradicionalment un lloc de pas per a la immigració il·legal de Turquia a Grècia, tot i que des de l'inici de la crisi migratòria les illes de l'Egeu oriental han rebut moltes més arribades de refugiats.

Per part seva, l'Agència de l'ONU per als Refugiats (Acnur) va demanar als Estats membres de la UE que facin més per protegir i assistir refugiats davant la situació a la qual s'enfronten per les dures condicions hivernals al continent.