Els 5 exdirectius de Novacaixa són a la presó perquè els seus avals no són suficients

Els cinc exdirectius de Novacaixagalicia condemnats per les prejubilacions milionàries van passar la seva primera nit entre reixes després que l'Audiència Nacional ordenés dilluns la seva detenció i ingrés immediat a la presó. L'acte emès per la Secció Tercera reconeix que José Luis Pego, el que va ser director general de la caixa fusionada, Gregorio Gorriarán, de l'àrea immobiliària, Óscar Rodríguez Estrada, de l'oficina d'integració, Julio Fernández Gayoso, expresident, i Ricardo Pradas, l'advocat assessor, compleixen amb dues de les tres condicions que recull el Codi Penal per no entrar al centre penitenciari atès que la seva condemna no supera els dos anys i no compten amb antecedents. Però els magistrats sostenen que cal una tercera, la de la devolució de les quantitats, i que els imports consignats en el jutjat no són suficients per fer front al reintegrament i la responsabilitat civil.

El jutjat de guàrdia de Vigo va tramitar l'ordre d'ingrés a la presó i la policia la va executar. Fernández Gayoso va ser arrestat a casa seva, Rodríguez Estrada va ser detingut en un hospital, Pego va acudir pel seu propi peu a la comissaria i Gorriarán i Pradas es trobaven a Madrid, on van ser detinguts.