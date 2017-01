Bárcenas declara que els diners a Suïssa eren un «fons de pensions»

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va explicar per primera vegada, però sense documents que ho acreditin, alguns dels ingressos en els seus comptes a Suïssa, procedents de la seva intermediació en operacions comercials a l'exterior i que mantenia com «un fons de pensions fora d'Espanya». Ho va relatar en la segona jornada de la seva compareixença en el judici de la trama Gürtel a l'Audiència Nacional i davant la sorpresa de la fiscal Concepción Sabadell, qui li va preguntar per què no havia aportat les dades en les seves successives declaracions judicials.

Però Bárcenas, que va admetre no tenir documents, com contractes o factures, que avalin aquestes operacions, va explicar que la seva intenció era haver quadrat les dades abans i presentar una «documentació exhaustiva», tal com es va comprometre a fer al febrer de 2013 quan li van preguntar per primera vegada sobre els seus comptes a Suïssa, on va arribar a acumular 48,2 milions d'euros. Va començar a treballar-hi, vaassenyalar, però el seu ingrés a la presó el 27 juny de 2013 va tallar «abruptament» aquesta tasca. Ja al gener de 2015 la va reprendre i la va acabar precisament diumenge passat.

Els seus diners a Suïssa, va declarar, eren per a ell «com un fons de pensions» i els mantenia ocults a Hisenda perquè tot el que ingressava allà, la major part en metàl·lic, tenia el seu origen en operacions que realitzava fora d'Espanya. «Eren fons que pensava que no havia de declarar a Espanya o simplement no els va declarar?», li va preguntar llavors la fiscal, al que va respondre: «Simplement no els vaig declarar».

Va afegir que mai va viatjar a Suïssa amb diners i els ingressos en metàl·lic els realitzava tant ell mateix com el seu amic i suposat testaferro Iván Yáñez, però mai la seva dona, Rosalía Iglesias, a qui va desvincular en tot moment. «La meva dona, en tots els temes relacionats amb l'economia, em signava els documents», va dir.