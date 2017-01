El conservador Tajani, escollit president del Parlament Europeu

El conservador italià Antonio Tajani va ser elegit president del Parlament Europeu (PE) després de quatre maratonianes rondes de votació amb el suport, principalment, dels conservadors i liberals de l'Eurocambra. En l'última i decisiva votació, en la qual ja només van competir Tajani (Partit Popular Europeu) i el socialdemòcrata Gianni Pittella, el primer va aconseguir imposar-se amb 351 vots davant de 282.

Es va convertir així en el primer president italià del Parlament Europeu com a tal (encara que abans de 1979, quan no existia sufragi universal, sí hi va haver italians a la presidència). Amb Tajani, candidat del Partit Popular Europeu (PPE), els conservadors ja compten amb les presidències de les tres principals institucions (Jean Claude Juncker està al capdavant de la Comissió i Donald Tusk del Consell).

A més, amb ell els italians queden «sobrerepresentats» en els alts càrrecs de l'òrbita comunitària, ja que Federica Mogherini és l'alta representant per a la política Exterior de la UE i Mario Draghi president del Banc Central Europeu.

Tot i que el sufragi és secret, el pacte assolit entre liberals i populars deixa entreveure que la majoria dels parlamentaris del grup de Guy Verhofstadt es van inclinar per Tajani. Els liberals van oferir el seu suport a canvi de diversos càrrecs a l'Eurocambra (encapçalats per dues vicepresidències) així com pel reforç del paper de Verhofstadt com a «negociador» del PE per al Brexit.

D'altra banda, i encara que no existia un pacte escrit, Tajani també va comptar amb el suport de bona part dels conservadors i reformistes a la cambra.