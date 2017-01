Detenen un home a Las Palmas per enaltiment del gihadisme per internet

La Guàrdia Civil va detenir a Las Palmas de Gran Canària un ciutadà marroquí de 30 anys per enaltiment del terrorisme gihadista a les xarxes socials. L'arrestat va desenvolupar una campanya de difusió de material gihadista a les xarxes socials en què va mostrar el seu suport explícit a la difusió de la ideologia i les accions terroristes dutes a terme pel grup Jabhat Fatah al Sham.

Aquesta detenció es va produir com a resultat de la tasca de seguiment de l'activitat a internet i xarxes socials de les persones i col·lectius radicals afins a grups terroristes d'orientació gihadista. Durant la investigació, la Guàrdia Civil va observar que l'arrestat utilitzava un compte sota pseudònim en una coneguda xarxa social per difondre material propagandístic de diversos grups gihadistes avalant tant la difusió de la ideologia com l'execució d'accions terroristes en zona de conflicte.

El Ministeri d'Interior va advertir que la difusió a les xarxes socials tant dels comunicats dels seus líders com de les accions terroristes és de vital importància per a l'estratègia d'expansió de l'Estat Islàmic i de la branca siriana d'Al-Qaeda, Jabhat Fatah Al Sham, anteriorment coneguda com a Jahhat a Nusrah.

L'anàlisi dels dispositius electrònics utilitzats pel detingut per accedir i publicar a les xarxes socials permetrà als responsables de la investigació determinar si es tracta d'un procés d'autoradicalització o si l'arrestat mantenia contacte amb una estructura més àmplia.