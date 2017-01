Obama deixa en llibertat l´exsoldat que va fer les filtracions a Wikileaks

El president dels EUA, Barack Obama, va anunciar la commutació de la pena a l'exsoldat Chelsea Manning, qui el 2010 va filtrar un nombre rècord de documents secrets a Wikileaks. Manning, que es deia Bradley, va començar un tractament de canvi de sexe per ser dona i va intentar suïcidar-se en dues ocasions en una presó militar de Kansas, havia estat condemnada a 35 anys de presó, i serà alliberada el proper 17 de maig. En total, Obama va anunciar, a tres dies per finalitzar el seu mandat, la commutació de la pena a 209 persones i el perdó a altres 64.

En un altre ordre de coses, General Motors (GM), l'últim dels fabricants que s'havia resistit a les amenaces de Donald Trump, va claudicar en anunciar el trasllat de part de la seva producció de Mèxic als Estats Units, així com inversions en aquest país. GM va assenyalar en un comunicat que invertirà «1.000 milions de dòlars addicionals» en les seves plantes als Estats Units.

El fabricant també va anunciar que començarà a treballar en la producció interna a Michigan de la seva pròxima generació d'eixos per a camionetes pickup grans, «inclòs treball anteriorment realitzat a Mèxic», el que crearà 450 llocs de treball als Estats Units.

Per altra banda, una cinquantena de legisladors demòcrates no acudiran a la presa de possessió del president electe dels Estats Units divendres en protesta per les seves polítiques exclusives i les seves crítiques a la icona dels drets civils, el congressista d'aquest partit John Lewis.

Per part seva, el president rus, Vladímir Putin, va defensar Trump en denunciar els intents de deslegitimar la seva «convincent» victòria electoral. En particular, Putin va posar en dubte que el polèmic multimilionari hagués mantingut trobades amb «prostitutes» en un hotel de Moscou, com va denunciar la premsa nord-americana.