La policia arresta l'exsecretari d'UGT a Astúries per frau en cursos de formació

L'exsecretari general d'UGT-Astúries de 2000 a 2016, Justo Rodríguez Braga, tres membres de la seva executiva i dos treballadors de l'entorn del sindicat van ser detinguts per la seva relació amb el presumpte frau en la gestió de cursos de formació per a l'ocupació que investiga un jutjat d'Oviedo. Els arrestos es van practicar a primera hora del matí mentre diversos agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil irrompien a la seu del sindicat a la capital asturiana, un edifici de dotze plantes que acull oficines de la seu autonòmica, federacions, fundacions i empreses vinculades. L'escorcoll i les detencions es van dur a terme per ordre del Jutjat número 4 de la capital asturiana, que investiga si l'Institut de Formació i Estudis Socials a Astúries i l'empresa Iniciatives per a la Formació a Astúries (Infastur) van inflar contractes per elevar els costos dels cursos.