El PSOE adverteix a Catalunya i Euskadi que no permetrà acords «bilaterals»

El portaveu del PSOE al Senat, Vicente Álvarez Areces, va advertir als presidents de Catalunya i Euskadi que la seva absència en la Conferència de Presidents és un «error polític» i que la resta de comunitats autònomes no «toleraran» que intentin resoldre «bilateralment» els seus problemes.

«Els assumptes multilaterals no poden ser resolts per la via bilateral», va destacar el portaveu socialista, tot destacant la importància dels temes socials incorporats a l´agenda de la conferència de Presidents com a òrgan que «articula un Estat de caire federal», on les comunitats i l'Administració General de l'Estat tinguin «polítiques coordinades i marcs per negociar».

Per part seva, la Generalitat va donar poca credibilitat a uns acords de la Conferència de Presidents que veu «inconcrets» i que «arriben tard», encara que va assegurar que l'Executiu català no es «desentendrà» del finançament autonòmic malgrat l'absència del president català, Carles Puigdemont.

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va manifestar «poca confiança» en què els acords en el fòrum de presidents donin resultats. «Si algú creu que són grans avenços, ho respectem, però es tracta d'acords molt inconcrets», va afirmar la portaveu, que va considerar que el que es va fer al Senat «és xutar la pilota cap endavant» en qüestions que són «d'especial rellevància».

Munté va reiterar que el Govern català «no liderarà» el nou model de finançament autonòmic, però va destacar que tampoc es «desentendrà» dels treballs que es realitzin sobre aquesta matèria.

La Generalitat no té previst designar un representant específic per al nou grup de treball del model de finançament, però la consellera va assenyalar que faran seguiment a través de l'economista Guillem López-Casasnovas, que ja coordinada la taula que comparteixen Balears i Catalunya per articular una proposta conjunta en aquesta matèria. Pel que fa a la dependència, Munté va assenyalar que «no cal cap grup de treball, sinó que s'ha de complir la llei».