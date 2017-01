El TC alemany rebutja il·legalitzar el neonazi NPD

El Tribunal Constitucional alemany va rebutjar il·legalitzar el neonazi Partit Nacional Democràtic (NPD) per considerar-lo massa feble per aconseguir el seu propòsit de soscavar l'ordre democràtic, però va instar a combatre'l amb la força de la policia i la justícia. El Constitucional va desestimar per unanimitat dels seus vuit jutges la demanda de la Cambra Alta (Bundesrat), que havia sol·licitat la prohibició del partit i dels seus apèndixs i, per extensió, el final del finançament públic -1.300.000 euros anuals- a una formació titllada de d'«hereva» del nacionalsocialisme d'Adolf Hitler.

El Constitucional, amb seu a Karlsruhe (oest), va considerar provat que, «pel seu concepte polític», la formació «menysprea la dignitat humana» i «no compleix amb els principis democràtics», segons la sentència llegida pel seu president, Andreas Vosskuhle. També va admetre que «els seus membres» incorren en delictes criminals, com intimidació a polítics compromesos amb l'acollida de refugiats.