Alguns dels hostes de l'hotel sepultat per la neu a Itàlia havien demanat anar-se'n

Els clients de l'hotel Rigopiano de la localitat de Farindola, als Abruços (centre d'Itàlia), que ha quedat sepultat per una allau havien estat esperant hores un llevaneus que els obrís el camí per poder anar-se'n. Així ho ha explicat Quintino Marcella, propietari del restaurant on treballa un dels dos únics supervivents fins ara de l'allau, i qui va rebre la trucada demanant auxili.

Gampiero Parete i Fabio Salzetta es trobaven fora de l'hotel durant l'allau i van poder refugiar-se en un cotxe i advertir del que havia passat. Parete va trucar al propietari del restaurant on treballa com a cuiner a les 17.40 hora italiana d'aquest dimecres per explicar el que havia succeït i demanar-li que busqués ajuda.

Marcella ha explicat aquest dijous a diversos mitjans de comunicació que Parete li va dir que els hostes havien demanat abandonar l'hotel davant les adverses condicions meteorològiques amb intenses nevades que queien des de feia dies i per les que s'havia acumulat entre dos i tres metres de neu. "El llevaneus hauria d'haver arribat a les 15.00 hores, però al final va ser retardat a les 19.00 hores. Els hostes havien preparat les maletes i estaven tots esperant per sortir de l'hotel", va afirmar Marcella.

Parete, que es troba hospitalitzat a Pescara amb símptomes d'hipotèrmia, va explicar a Marcella que s'havia salvat perquè va ser un moment al cotxe a agafar una cosa, però que dins de l'hotel estan la seva dona i els seus dos fills de 8 i 6 anys. "M'ha dit: hi ha hagut una allau. L'hotel no hi és, ha desaparegut. Només estem 2 aquí fora, crida els socorristes, crida a tots", ha explicat.

Marcella també denuncia que després de diverses trucades aconseguir parlar amb una responsable de la delegació de govern que li va contestar que "ella havia trucat feia dues hores a l'hotel i que tot estava bé" i que li va costar convèncer-la que havia passat alguna cosa greu. Només a les 8 del vespre, denuncia, es va posar en marxa tot el dispositiu de rescat.

Marcella va continuar comunicant amb missatges de Whastapp amb el cuiner del seu restaurant que li deia: "Estan tots morts. Ho he perdut tot".

De moment s'ha recuperat el cos sense vida d'un home, però hi ha uns 30 desapareguts entre els 22 clients registrats i el personal.

Les imatges gravades des d'un helicòpter per la policia italiana mostren que aquest hotel de quatre estrelles, un edifici de tres pisos i amb balneari, ha desaparegut completament i només el costat de l'establiment on es troba la piscina està al descobert, per on han pogut entrar els socorristes.

L'allau de neu es va produir previsiblement a causa dels moviments de terra provocats per la intensa activitat sísmica d'ahir, amb quatre terratrèmols la magnitud va superar els 5 graus en l'escala Richter.