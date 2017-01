Bescansa admet que la consulta que va convocar Iglesias ha debilitat Podem

La secretària d'Anàlisi i Programa, Carolina Bescansa, va lamentar que el procés intern del partit s'hagi convertit en una partida de «tennis de taula» entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, i va admetre que la consulta sobre el sistema de votació a Vistalegre II va dividir Podem. Bescansa va fer aquesta afirmació en roda de premsa al costat del responsable d'Economia, Nacho Álvarez, per presentar la seva iniciativa «Col·lectiu maig 2011-Pensant Podem», que han llançat per «estendre ponts» entre tots els sectors de la formació en un intent d'«oxigenar» el debat.

Una proposta que llancen amb un espai i temps limitat, perquè es dissoldrà després de l'Assemblea Ciutadana de febrer, per recollir propostes sobre com adaptar Podem al nou cicle polític i centrar el debat en els temes realment importants, com el procés constitucional o el canvi del model productiu. «No podem assumir una Assemblea Ciutadana on aquests temes siguin desplaçats per un debat permanent de 140 caràcters», va destacar Bescansa, abans d'admetre que el resultat de la consulta convocada per Iglesias sobre el sistema de votació a l'assemblea ha debilitat Podem. «Un país no es dirigeix a cop de tuit», va afegir Álvarez.

Per part seva, Iglesias ha detectat símptomes de cansament entre els seus propis simpatitzants pel debat intern en el partit i va instar a treballar tant al carrer com a les institucions per ser útils al país: «No hem de mirar-nos tant el melic». «Crec que la nostra gent està una mica cansada que només parlem de nosaltres mateixos. No ens hem de mirar tant el melic, cal tenir clar que Podem ha de ser un instrument útil», va defensar el líder de Podem durant la seva participació en un acte de protesta contra l'embotelladora Coca-Cola European Partners convocat per CCOO.

Segons el seu parer, encara que tots els documents presentats pels diferents corrents de Podem de cara a l'assemblea de Vistalegre «són valuosos», el partit ha de «fer política amb la gent a les mobilitzacions i a les institucions».