El centre d'Itàlia registra quatre terratrèmols en poques hores

Quatre terratrèmols de magnitud superior a 5 a l'escala de Richter van sacsejar el centre d'Itàlia, la mateixa zona que va ser devastada per diversos terratrèmols el 2016 i on nombrosos pobles estan aïllats o amb problemes d'accés per la neu. Els sismes van ser percebuts a les regions del Lacio i els Abruços i amb intensitat també a Roma, sense que es registressin víctimes ni danys materials significatius.

El cap de Protecció Civil, Fabrizio Curcio, va explicar que no s'havien detectat morts, però que s'estava verificant la possible desaparició d'un home a Campotosto, prop del lloc de l'epicentre, que podria haver quedat sepultat després d'un esllavissament. Va informar també del rescat d'una mare i del seu fill que havien quedat atrapats sota les runes a la localitat de Castiglione Messer Raimondo, a la província de Teramo (centre del país). Referent a això, els bombers van explicar a la xarxa social Twitter que tots dos patien hipotèrmia i que el seu trasllat a l'hospital va haver de realitzar-se per terra, ja que el mal temps va impossibilitar l'ús d'helicòpters.

El primer terratrèmol va ser de magnitud 5,1 i es va produir cap a dos quarts d'onze del matí amb epicentre a les localitats de Montereale, Capitignano i Campotosto, totes a la província de L'Aquila (regió dels Abruços), i Amatrice, a la província de Rieti, al Lacio.

Posteriorment es va produir el tremolor més fort de tota l'activitat sísmica del matí, que va arribar a una magnitud de 5,5 cap a un quart de dotze i, minuts més tard, va arribar una nova sacsejada de 5,4. El quart sisme es va produir cap a dos quarts de tres de la tarda i va tenir una magnitud de 5.

Davant d'aquesta situació, el Govern italià va enviar a aquesta zona, situada al cor d'Itàlia, 100 bombers que se sumen als 750 que ja treballaven en aquestes poblacions des del passat agost, quan un terratrèmol de magnitud 6 causà la mort a 299 persones i va devastar diverses poblacions.