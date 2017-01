Un conductor d´autobus troba a un passatger mort en finalitzar el trajecte

Un conductor d'un autobús de l'EMT va trobar a primera hora del matí d'ahir mort a un dels seus passatgers, segons sembla per causes naturals, quan va finalitzar el trajecte i va veure que l'últim dels viatgers no baixava del vehicle. El mort tenia 71 anys i tot apunta que la mort es va produir com a conseqüència d'algun atac cardiovascular.

El fet va ser descobert poc abans de les vuit del matí d'ahir quan l'autobús que cobria la línia 71 va arribar al final del seu recorregut, al valencià barri de La Llum. El conductor va aturar el cotxe a l'última parada i va esperar que tots els passatgers baixessin. Després d'uns instants, es va adonar que el viatger que s'asseia just darrere del seu seient no s'havia mogut.

En aparença, semblava haver-se adormit, ja que tenia el seu cap reposat al vidre de la finestra. El conductor li va parlar diverses vegades i no va obtenir resposta. Quan li va tocar el braç creient que aquest gest el despertaria, tampoc, de manera que va començar a pensar que li passava alguna cosa. Va ser en aquest instant quan va comprovar que no tenia pols i va trucar al 112.

La Policia Nacional i la local es van desplaçar immediatament al lloc i van comprovar que el passatger estava mort, de manera que van alertar la comissió judicial per iniciar els tràmits d'aixecament del cos.

Pel que sembla, l'home havia corregut per agafar l'autobús, al qual havia pujat gairebé una hora abans, cap a les 07:10, a prop de casa seva, a l'avinguda de Blasco Ibáñez. Ningú es va adonar en cap moment que patís alguna indisposició, per la qual cosa es desconeix en quin moment dels 50 minuts de viatge li va sobrevenir la mort.