Diversos morts en un hotel colgat per la neu després dels terratrèmols d'ahir a Itàlia

Diversos morts en un hotel que va quedar colgat per la neu a la zona dels Apenins després dels terratrèmols d'ahir a Pescara.



Un dels integrants de l'equip de rescat que ha aconseguit entrar a l'hotel Rigopiano a localitat de Farindola, a la regió dels Abruços, sepultat per una allau després dels terratrèmols d'ahir, va assegurar que " hi ha molts morts ", en declaracions que recullen els mitjans de comunicació italians.



Protecció civil de l'ajuntament de Penne, a la província de Pescara, va explicar que ahir hi havia 22 hostes registrats a l'hotel que es troba al massís del Gran Sasso (a uns 1.300 metres d'altura), a la serralada dels Apenins, i als quals cal sumar el personal que hi treballa.



Antonio Crocetta, un dels responsables del Cos de Rescat Alpí dels Abruços, que han arribat a l'hotel després de diverses hores d'ascens amb els esquís ha confirmat que hi haurà moltes víctimes.





Els equips de rescat es van posar en marxa després de rebre ahir alguns missatges de text en els quals s'advertia de l'allau, però les condicions del temps amb intenses nevades i més de cinc metres de neu acumulats han fet molt difícil l'ascens.Cap a les quatre de la matinada d'avui han arribat amb esquís els primers equips de rescat del Cos dels Alpins i han rescatat dos homes Giampiero Parete i Fabio Salzetta, dos dels hostes que es trobaven fora de l'Hotel durant l'allau i que van poder refugiar-se en un cotxe i advertir del que havia passat.Les primeres imatges dels equips de rescat dins l'hotel.A la zona estan també arribant algunes ambulàncies i altres mitjans de rescat que es van obrint pas lentament gràcies a llevaneu.Segons els primers testimonis dels equips de rescat, l'hotel està parcialment esfondrat i completament sepultat sota la neu i es veuen algunes llums, però no arriben veus del seu interior.