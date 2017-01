El Govern colombià i l'ELN iniciaran el diàleg per a la pau el 8 de febrer

El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va confirmar que la fase pública de converses amb la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) s'iniciarà el proper 8 de febrer. «No he de donar cap detall, perquè tenim un acord amb l'ELN que els detalls es donaran a Quito, però puc dir que hem arribat a un acord», va explicar Santos en una roda de premsa després d'intervenir en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos.

El president colombià va recordar que el seu Govern ha condicionat l'inici de la fase pública de les negociacions amb l'ELN especialment a l'alliberament de l'excongressita Odín Sánchez, quelcom que ja ha estat acordat.

L'alliberament de l'excongressista «ha estat una constant en la posició del Govern colombià i en la meva posició», va explicar, alhora que va afegir que «ja hi ha un acord, hi ha una data concreta abans de la data que s'esmenta per iniciar oficialment les converses en la qual ha d'estar alliberat Sánchez». Va assenyalar que si l'excongressita no és alliberat «simplement no hi ha negociació», però va confiar que l'ELN compleixi la seva paraula en aquest sentit.

Santos va afegir que l'inici de la fase pública de les negociacions amb la guerrilla és «una molt, molt bona notícia per al país», ja que el Govern ha intentat llançar les converses oficials durant «més de tres anys». «Aquesta segona fase que comença el mes que ve és extremadament important perquè ens permetrà aconseguir una pau completa», va afirmar.