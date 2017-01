El Govern protesta davant la UE pels atacs contra camions espanyols a França

El Govern va condemnar els atacs patits per camions espanyols prop de la frontera entre els dos països, «una violació flagrant de diversos principis bàsics de la UE», fet pel qual ha presentat una queixa a França i ha informat dels fets a la Comissió Europea. En un comunicat del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, l'Executiu va expressar la seva preocupació per aquests fets produïts en les darreres hores i va afegir que es produeixen «amb desafortunada periodicitat».

«Representen una violació flagrant de diversos principis bàsics de la Unió Europea, com el de la lliure circulació de mercaderies entre els Estats membres i altres referits a la propietat i seguretat dels béns i de les persones», va afirmar.

Espanya ja ha traslladat oficialment la seva protesta a les autoritats franceses, instant-les a que adoptin totes les mesures oportunes per garantir amb total seguretat la lliure circulació de persones i mercaderies, un dels principis bàsics de la UE.

L'Ambaixada d'Espanya a París va presentar una dura queixa a les autoritats franceses pels atacs patits per aquests camions. En una nota verbal enviada al Ministeri francès d'Afers Exteriors, l'ambaixada va «condemnar, un cop més, les agressions patides per persones i béns espanyols a França, i prega al Govern francès que prengui les mesures adequades per acabar amb aquesta deriva d'actes vandàlics». La legació va recordar en la seva protesta els atacs al sud-oest francès.