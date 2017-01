Obama: «Crec en aquest país, hi ha més gent bona que dolenta»

El president dels Estats Units, Barack Obama, va assegurar que està a favor de mantenir una «relació constructiva» amb Rússia, però va demanar al seu successor, Donald Trump, que no «confongui» l'objectiu de les sancions que el seu Govern va imposar a Moscou i que estan relacionades amb el conflicte a Ucraïna. Durant la seva última conferència de premsa, Obama es va referir a les recents declaracions de Trump en què va apuntar a la possibilitat de posar fi a les sancions contra Rússia per l'annexió de Crimea i la ingerència a Ucraïna a canvi d'una nova retallada dels arsenals nuclears, i es va acomiadar amb una altra de les seves grans frases: «Crec en aquest país, en què hi ha més gent bona que dolenta».

«La raó per la qual vam imposar les sancions no va ser per assumptes d'armes nuclears, sinó perquè Rússia estava violant la independència i sobirania d'un país», va explicar Obama. «Els vam dir que, quan deixessin de fer-ho, les sancions acabarien. Així que seria bo no només per als interessos nord-americans, sinó també per a la preservació de les normes internacionals, si ens assegurem que no confonem perquè s'han imposat aquestes sancions amb altres assumptes», va afegir.

El president sortint dels EUA va defensar la seva decisió d'eliminar la política de «peus secs, peus molls» per als indocumentats cubans i va dir que ja no tenia sentit dins del procés de normalització de les relacions amb Cuba. Aquesta política tractava els cubans de manera «completament diferent» a altres immigrants procedents de països com el Salvador, Guatemala o Hondures, va recordar Barack Obama, «una vella manera de pensar que no tenia sentit» en aquests dies.

El president nord-americà va defensar la seva polèmica decisió de commutar la pena a l'exsoldat Chelsea Manning, qui el 2010 va filtrar un nombre rècord de documents secrets a Wikileaks i de qui va dir que ha complert ja una «dura» sentència a la presó. Obama va dir sentir-se «molt còmode» amb la seva decisió sobre Manning, perquè creu que s'ha fet justícia.