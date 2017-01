Pedro Sánchez sortirà la setmana que ve a la carretera per recuperar el PSOE

L'exsecretari general del PSOE Pedro Sánchez «es llançarà la setmana que ve a la carretera» per recórrer amb el seu cotxe diferents agrupacions i «testar a la militància» abans d'anunciar si s'enfronta a les primàries amb l'exlehendakari Patxi López, van explicar fonts del seu equip. «Pedro ha pres contacte amb diferents companys i complirà amb els que mai han estat escoltats», van assenyalar des del seu entorn, el que podria ser l'avanç de l'eix de la seva candidatura. La connexió de Sánchez amb les bases del PSOE va ser un dels seus principals llegats durant els dos anys que va durar el seu mandat, juntament amb el «no és no»a Mariano Rajoy.

El propi Sánchez va confirmar que d'aquí a uns dies tornarà a visitar les agrupacions socialistes: «Compleixo la meva paraula. La setmana que iniciaré trobades per escoltar els que no van ser escoltats: els militants», va escriure al seu compte de twitter. Amb això va al·ludir al compromís que va adquirir el passat 29 d'octubre, quan va renunciar al seu escó al Congrés per complir amb el «no és no» a la investidura de Rajoy, i es va acomiadar assegurant que en pocs dies tornaria a agafar el seu cotxe per recórrer les agrupacions.

Des que Patxi López va anunciar la seva candidatura el passat dissabte, Sánchez ha estat parlant amb militants i als quadres mitjans del partit, amb els quals ha estat parlant, però sobretot escoltant i sospesant la situació.

Després de constatar en aquesta ronda de converses que la «política de fets consumats no ha agradat» entre les bases i que segueix comptant amb «moltes adhesions», la decisió de Sánchez segueix «depenent d'ell mateix», segons les fonts. L'entorn de l'exsecretari general creu també que el suport que els dirigents territorials estan expressant Patxi López «podria canviar» si ell finalment decideix llançar-se a la per ell ja coneguda cursa de les primàries.