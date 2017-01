Preocupació en la comunitat gambiana gironina per la situació del país africà

Mohamed S. és un dels prop de 20.000 gambians que viuen a Girona. Explica que la comunitat gambiana a Girona viu amb preocupació la situació que es viu al seu país. En les mesquites i punts de trobada habituals a les diferents poblacions, el tema de conversa més habitual és la possible intervenció de una coalició militar africana conjunta per a desallotjar Yayha Yammeh, que es nega a cedir el poder al president electe Adama Barrow.

"N'hi ha molts que tenim familiars que viuen amb preocupació un possible conflicte armat. Hi ha famílies senceres que s'han desplaçat a Senegal per la por que tenen", afegeix.

Mohamed, que prefereix no revelar la seva identitat pel temor a represàlies si el president Yahya Jammeh es manté en el poder, explica que la majoria de gambians que coneix esperen que la pressió de la comunitat internacional acabi per portar a Adama Barrow, guanyador de les últimes eleccions, al poder.

No obstant, tem que el conflicte es pugui allargar perquè "Gàmbia és un país massa petit que interessa poc en el context internacional".

Diari de Girona ha intentat sense èxit contactar amb el Consulat de Gàmbia a Girona