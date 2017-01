Cinc trens amb 1.500 passatgers queden aturats per la neu a Albacete

Cinc trens de la línia d'AVE Madrid-Llevant, amb uns 1.500 passatgers, romanien aturats a l'hora de tancar aquesta edició a Albacete a causa de la intensa nevada que va caure a la província i que va obligar a interrompre totalment el trànsit d'alta velocitat entre Albacete i Alacant. Quatre dels trens van quedar aturats als voltants de la capital i un altre en un punt de la via entre les localitats de Villena i Bonete.

La companyia va preparar un pla alternatiu per poder traslladar els viatgers al seu destí, amb dos trens Alvia S 730, híbrids elèctrics i de gasoil, que poden circular per la via en condicions meteorològiques complicades.

Paral·lelament, uns 1.200 vehicles van quedar immobilitzats durant diverses hores a diferents punts de les autovies A-7 i A-31, a la província d'Alacant, a causa del temporal de neu. Alguns dels vehicles afectats van ser trets de les autovies i desviats a àrees de descans properes, mentre que altres van romandre aturats davant la impossibilitat de continuar.

La normalitat es va recuperar lentament gràcies al treball de les màquines llevaneu, el que va permetre evacuar els vehicles que s'havien vist sorpresos per la gran nevada.