Condemnen el cantant de Def Con Dos a un any de presó

El Tribunal Suprem ha condemnat a un any de presó el cantant del grup Def Con Dos, César Augusto Montaña Lehmann, per un delicte d'enaltiment del terrorisme o humiliació de les víctimes comès en difondre missatges de burla a la xarxa social Twitter. César Strawberry, com és conegut el cantant, va cometre el delicte entre novembre de 2013 i gener de 2014 amb missatges al·lusius a, entre altres persones, el funcionari de presons segrestat per ETA José Antonio Ortega Lara, així com als Grapo.

El Suprem ha aplicat la pena menor de les previstes per la Llei, però va assenyalar que no pot disminuir més la condemna perquè no és possible considerar de menor gravetat els fets, donada la gran difusió dels missatges a causa de l'ampli nombre de seguidors a les xarxes del cantant. La sentència el condemna també a 6 anys i 6 mesos d'inhabilitació absoluta.

El cantant del grup Def Con Dos va qualificar de «sentència política» la condemna, que «confirma les sospites que, com a ciutadà, anava tenint que en aquest país la justícia té un grau de politització extrem».