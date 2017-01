Denuncien tracte de favor a la presó als exdirectius de NCG

El portaveu del PSdeG-PSOE a l'ajuntament de A Lama (Pontevedra), Enrique Vaqueiro, va denunciar el presumpte «tracte de favor» als exdirectius de Novacaixagalicia (NCG) que han ingressat al centre penitenciari d'aquest municipi pel cobrament d'indemnitzacions milionàries. Vaqueiro va reclamar a la direcció de la presó «el mateix tracte» per als exdirectius, perquè «no per ser bandits de coll blanc» se'ls ha de derivar, va dir, als mòduls «més laxos» com el de respecte i convivència al qual han accedit.

El portaveu socialista va reclamar que compleixin condemna «en les mateixes condicions» que qualsevol altre ciutadà que hagi comès un delicte i «sense cap tipus de privilegis». «No són ben rebuts a A Lama, però aquí hi ha un centre penitenciari i no ens queda una altra opció més que atendre'ls, però en igualtat de condicions, com la resta de presos, perquè aquí tots han de ser iguals», va assenyalar. A més, va reclamar al director del penal que aclareixi si, com asseguren els funcionaris, les autoritats de la presó han rebut els exdirectius de Novacaixagalicia a la seva arribada al centre.