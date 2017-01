El Govern fa el primer pas per forçar les operadores a oferir gas i abaratir l'electricitat

El Govern ha començat a actuar per fer front a l'escalada dels preus de l'electricitat al mercat majorista, el que afecta la tarifa regulada, i ho ha fet amb diverses mesures destinades a augmentar la competència a Mibgas, el mercat gasista creat fa un any. El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital considera que el funcionament del mercat gasista és millorable i que l'encariment del gas natural posa pressió al mercat elèctric majorista, ja que, amb escassetat d'aigua i vent, les centrals de cicle combinat -que utilitzen aquest combustible- són les que marquen el preu. Així, el Govern vol forçar els operadors a oferir el gas de que disposen per generar millors preus i abaratir, de retruc, el rebut de l'electricitat.

Entre les mesures adoptades, que va acordar la Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics, destaca la d'obligar les grans companyies gasistes -«operadors dominants» en paraules del titular d'Energia, Álvaro Nadal- a presentar ofertes per un volum determinat de gas a Mibgas per aconseguir preus més competitius.

El ministeri ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que elabori una metodologia per poder aplicar aquesta decisió i fixar les condicions en què els operadors hauran d'oferir el gas. A més, l'Executiu ha decidit posar en marxa la figura del creador de mercat per aconseguir que hi hagi més oferta i augmenti la competència a Mibgas, paper que exercirà un operador comercial que ja ha estat seleccionat mitjançant concurs.

Aquestes mesures coincideixen amb l'elaboració, per part de la CNMC, d'un informe amb propostes per millorar el funcionament del mercat gasista. Nadal va explicar que els alts preus del gas afecten el comportament del mercat elèctric majorista -que determina una mica menys de la meitat de la tarifa regulada- perquè en aquest moment el preu en el «pool» el marquen les centrals de cicle combinat. Per això, si el preu del gas baixa, el cost de produir electricitat amb aquest combustible també ho farà.

Tot i que el volum de gas contractat a Mibgas és reduït, al voltant del 5%, comença a haver-hi contractes bilaterals -els més freqüents- el preu dels quals es referencia a aquest mercat, va explicar Nadal.

El titular d'Energia va aclarir que la manca de liquiditat del Mibgas no és l'única causa dels preus elevats, ja que la cotització internacional del gas està molt alta. Nadal va destacar que no hi ha risc de manca de subministrament de gas a Espanya -tot i els problemes en algunes plantes de liqüefacció d'Algèria- perquè els vaixells estan arribant, encara que a preus molt alts.

Fonts del sector gasista van assegurar que les mesures anunciades pel Govern difícilment faran baixar automàticament els preus, perquè aquests depenen, en gran mesura, dels mercats internacionals. Aquestes fonts entenen que la situació actual d'escalada del preu de l'electricitat és «conjuntural» i que només s'arreglarà si tornen a jugar un paper important les energies associades al vent i a l'aigua.

Mentrestant, al Congrés, tots els grups de l'oposició van exigir al ministre d'Energia que acudeixi a la Cambra Baixa urgentment per explicar la situació. La Diputació Permanent va aprovar la compareixença de Nadal, que també havia demanat donar explicacions a la Comissió d'Energia del Congrés.



Gran demanda de gas

Paral·lelament, la demanada de gas natural va arribar dimecres a 1.502,1 GWh com a conseqüència de l'onada de fred que hi ha a Espanya, una dada que supera l'anterior màxim que es va registrar el 14 de desembre de 2016 amb 1.445 GWh, i suposa un rècord des de febrer de 2012. La demanda convencional de gas natural, destinada a les llars, representa el quart valor històric registrat.