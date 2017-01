El Parlament alemany aprova l'ús medicinal del cànnabis per a malalts greus

El Bundestag (cambra baixa alemanya) va aprovar per unanimitat la reforma legal que permetrà receptar amb finançament públic flor seca de cànnabis i extracte de cànnabis a malalts greus sense alternativa terapèutica. Segons el projecte aprovat, per garantir el subministrament a les farmàcies es permetrà també plantar controladament cànnabis amb fins medicinals a Alemanya i, en casos excepcionals, es facilitaran també als malalts els principis actius dronabinol i nabilon. En els informes remesos al Parlament, el Govern va explicar que 647 pacients comptaven ja a l'abril amb una autorització específica de l'Institut Federal de Medicaments i Productes Sanitaris (BfArM) per comprar marihuana medicinal a la farmàcia. Amb la nova regulació ja no necessitaran aquesta autorització, sinó la recepta mèdica, i el seu cost l'assumiran les mútues.

Segons el projecte, el cost mitjà dels tractaments que estaven autoritzats amb flors de cànnabis era de 540 euros mensuals, tot i que en casos especialment greus s'arribava als 1.800 euros. Alemanya va importar el 2014 un total de 48 quilos de cànnabis per a aquesta finalitat i la xifra va augmentar fins als 94 quilos el 2015, la majoria des d'Holanda.