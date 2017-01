Pedro Sánchez canvia l´inici dels seus actes per evitar un Betis-Barça

L'exsecretari general del PSOE Pedro Sánchez celebrarà finalment el seu acte amb militants a Sevilla el dissabte 28, en comptes del dia 29, per tal de no coincidir amb el partit de la Lliga de futbol entre el Betis i el Barcelona programat aquell diumenge al migdia. «Contra un Betis-Barcelona, no hi ha qui competeixi. Farem la trobada amb la militància a Sevilla el 28 de gener. Aviat: lloc i hora», va informar Sánchez a Twitter. L'acte de Sevilla, el feu de la presidenta andalusa, Susana Díaz, serà l'inici de la seva ronda de visites per les diferents agrupacions del partit.