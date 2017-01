Tropes senegaleses entren a Gàmbia per expulsar el president sortint

Tropes senegaleses integrades en el contingent de la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (Cedeao) van entrar a Gàmbia per expulsar al president sortint, Yahya Jammeh, que es nega a cedir el poder a Banjul. L'operació militar va començar poc després que el Consell de Seguretat de l'ONU aprovés una resolució que dóna suport a les gestions de la Cedeao per aconseguir que Jammeh entregui el poder, feta pública instants després de la presa de possessió d'Adama Barrow com a nou president en un acte celebrat a l'ambaixada de Gàmbia a Dakar.

L'ONU va reiterar la seva crida a Jammeh perquè transfereixi el poder i va expressar el seu «total suport» a les accions de la Cedeao, encara que sense al·ludir en concret a la possibilitat d'una intervenció militar per forçar la sortida del mandatari. L'organització regional, que agrupa 15 països de la zona i que ha intentat mediar en la crisi, tenia desplegats des de fa dies a la frontera gambiana efectius de Nigèria, Ghana, Mali, Togo i Senegal.

La resolució del Consell de Seguretat no fa referència concreta a aquesta possible acció armada, però fa una crida a tots els països de la zona i a les organitzacions regionals a «cooperar amb el president Barrow en els seus esforços per aconseguir la transferència del poder». Moments abans, durant la seva presa de possessió, Barrow va ordenar a l'Exèrcit del seu país que li mostrés lleialtat i no oferís resistència davant la imminent intervenció de la coalició militar regional.

La Cedeao va donar a Jammeh un ultimàtum que va expirar a la mitjanit perquè marxés abans d'iniciar la seva intervenció militar, tot i que el bloc regional finalment va retardar l'entrada de les seves tropes per donar una oportunitat a la mediació del president de Mauritània, Mohamed Uld Abdelaziz.

No obstant això, el mandatari tampoc va aconseguir convèncer Jammeh perquè cedís el comandament, de manera que durant la jornada d'ahir la Cedeao va esperar a obtenir el suport del Consell de Seguretat de l'ONU per llançar la seva intervenció.