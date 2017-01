La defensora del poble de la UE investiga el president del Banc Central Europeu

La defensora del poble europeu, Emily O'Reilly, ha obert una investigació sobre la pertinença del president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, al Grup dels Trenta o G-30, un club privat format per representants de bancs centrals, personalitats del món de les finances i acadèmics. En una carta adreçada al propi Draghi, O'Reilly explica que ha rebut una queixa formal contra el BCE per part de Corporate Europe Observatory i ha decidit obrir una investigació.

La denúncia inclou la pertinença del president del BCE al G-30 i la implicació d'altres oficials del banc central en el treball d'aquest grup. La Defensora del Poble recorda en la missiva que el 2012 la institució ja va iniciar una investigació pel mateix motiu , que va concloure que la presidència del BCE era compatible amb la pertinença al G-30, però va recomanar, en nom de la transparència, informar-ne a la pàgina web del banc central.

En el nou cas, la queixa argumenta que el context en el qual opera actualment el BCE és «bastant diferent» al de 2012 i que, per tant, és apropiat considerar de nou totes les qüestions que relacionen a la institució presidida per Mario Draghi i el G-30. «En aquest moment inicial de la meva recerca, reconec la necessitat de reflectir aquest nou context. No obstant això, no he pres posició en relació a qualsevol d'aquestes qüestions llevat considerar que justifiquen una investigació addicional», argumenta O'Reilly en la missiva.