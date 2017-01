Els EUA garanteixen a Mèxic que no imposaran la pena de mort al Chapo

Els Estats Units van garantir a Mèxic que no imposarà la pena de mort al narcotraficant Joaquín el Chapo Guzmán i, en cas de fer-ho, que aquesta no serà executada, en compliment del tractat bilateral vigent en la matèria, va informar la Secretaria de Relacions Exteriors (SRE) de Mèxic.

La SRE va explicar que els EUA va demanar a Mèxic el seu consentiment perquè Guzmán, extradit dijous a aquest país, pugui ser jutjat per delictes addicionals als inclosos en l'autorització de la seva extradició, el 20 de maig de 2016, «tenint en compte un procés obert davant la Cort Federal de Districte per al Districte Est de Nova York».

El Govern dels Estats Units «va presentar una sol·licitud formal d'acord al Tractat d'Extradició entre els dos països» en què «va atorgar garanties suficients respecte que no imposarà la pena de mort, o que en cas de ser imposada, aquesta no serà executada a extradit», va detallar la secretaria.

La SRE va concedir el 20 de maig passat l'extradició de Guzmán per a ser processat en dos tribunals dels EUA, un de Califòrnia i un altrede Texas, pels delictes d'associació delictiva, contra la salut, delinqüència organitzada, possessió d'armes, homicidi i rentat de diners. El Govern mexicà va revelar que va atorgar el consentiment sol·licitat per EUA per jutjar el capo per delictes addicionals «tenint en compte l'opinió emesa per la Procuradoria General de la República, i en compliment de les seves obligacions internacionals».