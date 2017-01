Hollande critica el proteccionisme econòmic que vol imposar Trump

El president francès, François Hollande, va criticar el proteccionisme econòmic defensat pel nou president nord-americà, Donald Trump, a qui no va esmentar però al qual es va referir de manera indirecta com aquell «que presta jurament» a Washington. «Estem en una economia mundial oberta, no és desitjable voler aïllar-se», va assenyalar Hollande durant una visita a una empresa tèxtil a Gérardmer, a l'est de França.

El president francès va destacar que el tancament de les fronteres que recomanen alguns com «el que presta jurament» a la capital nord-americana, amb taxes per evitar l'arribada de certs productes d'altres països, suposaria «qüestionar el treball allà on aquest pot efectuar-se». «Que hi hagi regles que evitin una competència deslleial és totalment legítim, (...) però no es pot imaginar França tancada a la resta del món», va afegir Hollande, per a qui aquest hermetisme implicaria pèrdua de llocs de treball, de competitivitat i de desenvolupament econòmic. Des de l'elecció de Trump el passat 8 de novembre, Hollande ha mostrat la seva preocupació per les conseqüències a nivell internacional.

Per part seva, el papa Francesc va felicitar Trump i el va animar a defensar la dignitat humana i la llibertat «a tot el món», immers en «greus crisis humanitàries». «En un moment en què la nostra família humana està afectada per greus crisis humanitàries que exigeixen àmplies i unides respostes polítiques, prego perquè les seves decisions es guiïn pels rics valors espirituals i ètics que han format la història del poble americà», segons un telegrama difós per la Santa Seu.

Paral·lelament, el president del Govern, Mariano Rajoy, va desitjar èxit en la seva gestió al nou president nord-americà i que encerti en les seves decisions, i va confiar que es mantinguin les bones relacions que els Estats Units tenen amb Espanya, com a «socis i aliats».