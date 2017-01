Imputen l'arquebisbe de Saragossa per espiar una extreballadora

L'arquebisbe de Saragossa, Vicente Jiménez, ha estat implicat judicialment en qualitat d'investigat en relació amb la denúncia interposada per una exnotària d'un jutjat eclesiàstic de la seva diòcesi que va dir haver estat objecte d'una intervenció il·legal de dades personals en el seu ordinador. El titular del Jutjat d'Instrucció número 11 de Saragossa ha citat al prelat a declarar com a investigat el proper 3 de març a les deu del matí a dependències judicials per aquest cas. Al costat de l'arquebisbe estan citats, també com a investigats (antics imputats), l'ecònom de l'arxidiòcesi, Ernesto M.P., i el tècnic al qual presumptament li va ser encarregat el bolcat de les dades de l'ordinador de la denunciant, Jorge P.G. L'informe previ elaborat pel Grup de Delictes Tecnològics de la Policia Nacional estableix que els fets podrien ser constitutius de delictes contra la intimitat.