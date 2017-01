Localitzen 10 supervivents a l'hotel destrossat per una allau a Itàlia

Dos dies després, deu persones van ser localitzades amb vida entre les restes de l'hotel sepultat per una allau al centre d'Itàlia i els equips de rescat van aconseguir treure cinc supervivents, entre ells quatre nens. El cap de Protecció Civil, Fabrizio Curcio, va assegurar que de moment han estat localitzats deu supervivents sota les restes de l'hotel Rigopiano dels Abruços (centre), destruït el dimecres a la tarda per una allau quan al seu interior hi havia unes 30 persones.

Els primers a sortir van ser una mare i el seu fill que, en aparent bon estat, van travessar un forat excavat a la neu i van ser rebuts amb aplaudiments i abraçades dels bombers que treballen sense descans en aquestes difícils tasques d'auxili. Són la dona i el fill de set anys de Giampiero Parete, un hoste que, al costat d'un treballador de l'hotel, Fabio Salzetta, va aconseguir sortir il·lès de l'allau en trobar-se dimecres fora de l'establiment i van donar la veu d'alarma aixoplugats en un cotxe.

Posteriorment, els bombers van anunciar el rescat de tres nens que havien estat acompanyats per una dona que s'espera pugui sortir a la superfície en les properes hores.

La resta de supervivents localitzats esperen a l'interior de l'hotel a ser rescatats, ja que les operacions de salvament es desenvolupen amb extrema cautela a causa del temor que l'estructura de l'establiment pugui enfonsar-se o es desencadeni un altre allau.

Segons un balanç encara provisional divulgat per les autoritats, a l'hotel es trobaven en el moment del desastre unes 30 persones, de les quals dues van ser trobades mortes el dimecres,

Per això s'estima que entre les restes de l'establiment podria haver-hi una vintena de persones desaparegudes de les que els equips de salvament encara no han obtingut notícies. A Itàlia ja parla del«miracle», ja que la troballa de supervivents es donava per impossible.