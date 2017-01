El temporal porta el caos

El major temporal de fred i neu de les darreres dècades a l'est peninsular va continuar provocant importants problemes circulatoris, que van col·lapsar la A3 i van afectar milers de passatgers de l'AVE, en vigílies d'un cap de setmana en el qual les nevades donaran pas a pluges localment fortes. Després del Consell de Ministres, el titular de Foment, Íñigo de la Serna, va atribuir les incidències a l'excepcionalitat del temporal i va demanar perdó pel bloqueig de les autovies A-3 i A-31, que va deixar atrapades durant hores centenars de persones a Conca, Albacete, València i Múrcia. De la Serna i el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, van demanar comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions.

Les intenses nevades caigudes en els dos darrers dies, amb acumulacions de mig metre de neu i fins a 10 centímetres prop del mar durant 48 hores, també van deixar desenes milers de persones sense subministrament elèctric (20.000 a Castella-la Manxa i 32.000 a la zona d'Utiel-Requena, a València) i 4.774 viatgers afectats per la suspensió o problemes en la circulació dels trens.

Les majors incidències ferroviàries es van registrar a la província d'Albacete, on el temporal va obligar a suspendre la línia d'AVE entre Madrid i Alacant i la convencional entre Encina i Chinchilla. A darrera hora del dia, el trànsit ferroviari en les línies Xàtiva-Alcoi i Chinchilla-Caudete, així com la circulació entre Terol i Caudiel, ja s'havien restablert.

El ministre de Foment va assenyalar que es proporcionarà energia amb serveis alternatius als habitants de les localitats de València on han caigut torres d'alta tensió i va reiterar que encara que la situació hagi de millorar, cal estar informat sobre les carreteres, freqüència de trens i situació meteorològica.

Els problemes van continuar amb circulació irregular i condicionada a causa de les nevades a carreteres d'Albacete (CM-3209 i CM-412), València (A-35), Terol (A-2402, A-23, N-232 i N -211), Catelló (CV-169 i A-23)), Alacant (A-31), i Almeria (a.327).

Els vials que travessen el barranc del Carraixent als municipis valencians de Montcada, Foios, Vinalesa i Museros romanien tallats per perill de desbordament.

La previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) és que el temporal remeti lleugerament a partir d'ara, però cal tenir precaucions perquè la inestabilitat persistirà avui a la zona costanera del Llevant i les Illes Balears.



Fort vent al Mediterrani

El vent castigarà fort l'àrea mediterrània, on es poden superar ratxes de 100 quilòmetres per hora a les Illes Balears i a la Comunitat Valenciana, i de 80 quilòmetres per hora a Catalunya i a Múrcia; mentre al mar, el temporal podrà provocar onades de 4 a 7 metres a tota la zona.

El ministre de Foment va destacar la disponibilitat de 1.359 màquines llevaneu i que en les darreres hores s'han aplicat tractaments preventius sobre més de 25.000 quilòmetres de carretera de l'Estat, s'ha retirat neu a prop de 6.400 quilòmetres i s'han escampat 4 milions de litres de salmorra i 7.000 tones de sal.

De la Serna va admetre també que malgrat l'excepcionalitat de la onada de fred, amb termòmetres que van arribar a baixar fins als -27 graus en algunes zones d'Albacete, «hi ha coses que cal millorar en situacions tan anòmales».

El director del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant (UA), Jorge Olcina, va explicar que «el temporal de neu ha estat originat per un episodi de gota freda d'hivern», que ha mogut una bossa d'aire molt fred procedent de l'est d'Europa, amb temperatures tan baixes (de -35 graus centígrads a 5.500 metres d'altitud) que han originat precipitacions en forma de neu en cotes de nivell zero.

«Més que una onada de fred siberiana, com s'assenyalava a l'inici de la situació, ha estat més aviat un temporal de fred, neu i pluja amb especial afecció en el quadrant sud-est peninsular i el litoral mediterrani (inclosa Balears) en el seu conjunt», va conclure.

Així, el temporal va deixar 4.774 viatgers afectats per la suspensió o alteració de trens, nombrosos vehicles atrapats a les carreteres i milers de persones sense subministrament elèctric. El president del Govern, Mariano Rajoy, va traslladar la seva solidaritat i suport a les persones que s'han vist afectades pel temporal. En tot cas, De la Serna va dir que espera que no hi hagi cap ús polític davant d'un fenomen meteorològic i va agrair el «gegantí treball» del personal dels ministeris implicats, de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i dels delegats del Govern de les zones més afectades.

En llarga i mitjana distància (línia Alacant-Albacete-València), es van veure afectats 18 trens i 2.206 passatgers, mentre que a la línia d'AVE Alacant-Albacete-Madrid van ser 2.568 viatgers (9 trens). A l'estació d'Albacete va ser necessari atendre 1.046 persones, per a les que es van habilitar trens a València i autobusos entre aquesta ciutat i Alacant.