Trump signa el seu primer decret com a president per flexibilitzar l´ ´Obamacare´

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rubricat aquest dissabte la seva primera ordre executiva com a mandatari del país instruint les agències governamentals perquè "alleugen les càrregues del 'Obamacare'", com es coneix a la reforma sanitària impulsada pel seu predecessor, Barack Obama .

Així, el multimilionari pretén que les agències federals actuïn en la mesura del possible fer cas de les directives de la reforma sanitària d'Obama, mentre el Congrés troba el camí per derogar i substituir l'actual sistema de salut.

El document "ordena als departaments i agències alleujar la càrrega del 'Obamacare' a mesura que avancem per revocar-i reemplaçar-", ha dit el secretari de premsa de la Casa Blanca, Sean Spicer, qui no obstant això no ha aclarit els detalls de l'ordre.

Trump va prometre durant la seva campanya presidencial, i també durant els mesos de transició, que una de les seves primeres mesures com mandatari seria derogar i substituir la reforma sanitària d'Obama, el major assoliment del ja expresident en política nacional.

A la pàgina web de la seva campanya va prometre demanar al Congrés que "lliuri immediatament una revocació total de Obamacare" el primer dia de la seva Administració, és a dir, aquest dissabte.

El Congrés ja ha fet la seva part per començar a derogar la llei de salut a través d'una regla de procediment pressupostari que li dóna eines per començar amb la seva eliminació legislativa.

Així mateix, Spicer va indicar que el cap de Gabinet de la Casa Blanca, Reince Priebus, va emetre un memoràndum perquè les agències federals s'iniciïn "immediatament" la congelació dels processos regulatoris, una mesura usual dels governs entrants.

"Ha estat un gran dia", ha dit Trump després de la signatura.