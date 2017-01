El TS condemna un monitor a 136 anys de presó per abusar de 16 menors

El Tribunal Suprem ha condemnat a 136 anys un monitor i director de campaments infantils celebrats a Lleó i Càceres al juliol de 2011 i 2012 per abusar sexualment de 16 nens menors de 13 anys quan estaven adormits i gravar-ho. La sentència del Suprem triplica la que havia imposat l'Audiència Provincial de Lleó en entendre, en contra d'allò dictat per aquest tribunal, que el fet que els menors estiguessin adormits no exclou el delicte de pornografia infantil derivat d'haver estat gravats durant els abusos, ni la gravetat de l'agressió sexual. No és lògic pensar, com va fer l'Audiència, que el fet que els nens estiguessin adormits suposés que no es danyés la seva indemnitat sexual, fet pel qual s'ha d'aplicar tota la duresa amb la que la llei castiga aquest tipus de danys a menors de edat, assenyala l'alt tribunal.

Així, el Suprem accepta el recurs de la fiscalia i multiplica per tres la condemna a 46 anys que va imposar l'Audiència. Aquest tribunal va assenyalar indemnitzacions de 3.000 euros per a cadascuna de les víctimes d'abusos continuats, mentre que per a la resta de menors va assenyalar 1.000 euros. Respecte a la gravetat dels abusos, «l'actuació de l'acusat» afecta la indemnitat sexual dels menors.