Díaz vol un congrés d´unitat al PSOE per guanyar les eleccions

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va afirmar ahir que el PSOE es troba en el moment de decidir quin partit vol ser, i que després serà el moment de triar el seu líder perquè «el que cal és un Congrés d'unitat» per aconseguir un partit unit capaç de guanyar les eleccions.

Díaz va assegurar que les trobades previstes amb els militants, que va iniciar ahir a Palència, tenen com a objectiu «intercanviar solucions i problemes» per aconseguir arribar a un «partit útil» que «reconeguin els ciutadans» i serveixi als interessos d'Espanya.

Sobre la candidatura de Patxi López a la Secretaria General del partit va dir que al PSOE «no hi sobra ningú» i que l'organització «serà més útil si tothom dona un cop de mà» i es compromet.

Al seu torn, Patxi López va demanar que la primàries per dirigir el partit siguin «una lliçó de democràcia» i no convertir la confrontació d'idees i projectes en «una batalla fratricida». Va fer aquestes declaracions a Portugalete, en el primer acte de la campanya per presentar la seva candidatura a secretari general del PSOE.