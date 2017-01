Milers de dones de tot el món protesten al carrer contra el nou president

Centenars de milers de dones es van manifestar ahir en nombroses ciutats de tot el món en defensa dels seus drets i en protesta per la investidura de Donald Trump com a president dels Estats Units, en una mobilització històrica i global que va concentrar a Washington mig milió de persones. A Barcelona van ser diversos centenars que van fer una marxa pel centre de la ciutat.

La principal protesta es va celebrar a la capital nord-americana on l'arribada de Trump ha estat rebuda com una «amenaça» als drets de les dones, segons van denunciar les organitzacions convocants. A la marxa de Washington van participar actrius com Scarlett Johanson, Ashley Judd i America Ferrera, així com el cineasta Michael Moore, que va trencar una portada d'un diari d'ahir amb la notícia de la investidura de Donald Trump.

Un dels emblemes de la marxa van ser les gorres «pussy cat» (gatet), que es compten per milers i són una resposta al polèmic comentari de Trump que a les dones cal agafar-les per les seves parts íntimes ( «Pussy», en anglès).

La marxa, en què també va participar l'exsecretari John Kerry, va sorgir de l'impuls feminista d'un grup de joves que no podien creure que un candidat que havia estat acusat d'assetjament sexual per diverses dones i que ha pronunciat comentaris denigrants sobre elles guanyés les eleccions de novembre passat.

A la convocatòria de Washington s'hi van sumar més de 600 ciutats de tot el món, amb especial incidència a Europa.

A Londres prop de 80.000 persones van participar en una marxa fins a la plaça de Trafalgar, a la qual es va unir l'alcalde, Sadiq Khan, i que comptava amb el suport de grups no governamentals com Amnistia Internacional (AI), Greenpeace i Oxfam . Des de mig matí, diverses estacions de metro del centre de Londres es van veure desbordades per milers de persones amb pancartes en què es llegien lemes com «rebutja l'odi, reclama política»; «No al racisme, no a Trump», i «combat el fanatisme». A Manchester, Edimburg, Belfast, o Cardiff, entre altres ciutats del Regne Unit, es van celebrar marxes similars. A París hi va haver 2.000 manifestants a prop de la torre Eiffel i altres concentracions es van produir a Estrasburg, Marsella o Ginebra. Fins i tot a la Xina, tot i les restriccions del govern a les manifestacions, hi va haver mostres de suport a la marxa de Washington.

A Barcelona diversos centenars de dones es van manifestar en una marxa sense incidents pel centre de la ciutat, i que va comptar amb la presència de dones nord-americanes que resideixen a Catalunya o les Illes Balears.

El manifest de la convocatòria, promoguda per organitzacions feministes i de defensa dels drets humans, subratlla que no poden romandre «indiferents» en veure com «el nou president de la primera potència mundial es prepara per aplicar la ideologia amb violència sexista, racista, homòfoba i xenòfoba, que va defensar durant la campanya».