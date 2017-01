El temporal remet, però carreteres i ports segueixen tancats

Nombroses carreteres secundàries del País Valencià, Aragó i Andalusia continuen tallades per culpa d'un temporal que remet i que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, qualifica d'«excepcional» situació meteorològica que ha obligat a tancar els ports de València i Sagunt. El que va quedar restablert a primera hora del matí d'ahir va ser el trànsit ferroviari a la línia de l'AVE entre Albacete i la capital llevantina, suspesa divendres per acumulació de neu.

De la Serna va negar falta de previsió en la gestió del temporal i va atribuir a un cúmul d'imprevistos com caigudes de torres d'alta tensió i sinistres de circulació.

La província de Castelló, on divendres es van recollir més de 100 litres per metre quadrat, ha estat la més afectada per les nevades, que van obligar a tallar la circulació en una dotzena de carreteres. Al tancament de l'edició, 67 trams de les tres províncies de la regió estaven tallats al trànsit.

Els ports de València i Sagunt, reoberts al llarg de la nit, es van veure obligats a tancar de nou al migdia pel temps. El fort onatge va fer caure part del mur del passeig marítim del Saler.

Pel que fa als problemes amb el subministrament elèctric, fonts de la companyia Iberdrola van informar que s'havien solucionat part de les incidències a València, encara que 5.000 clients romanien afectats per talls de llum a la comarca de Requena-Utiel. L'hospital de Requena, víctima d'una avaria, funciona amb normalitat gràcies a un grup electrogen.