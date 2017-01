«És emocionant veure com la gent es mobilitza i lluita pels seus drets»

La gironina Afra Quintanas es trobava a Los Angeles el passat dissabte visitant una amiga i va decidir unir-se a la mobilització «Women's March» per enviar un missatge de rebuig i descontentament al nomenament de Donald Trump com a nou president dels Estats Units.

El dissabte passat, un dia després del nomenament de Donald Trump com a president, centenars de milers de persones es van mobilitzar en diverses ciutats dels Estats Units per expressar el seu descontentament amb el nou líder del país. La coneguda com a Women's March no només va ser una concentració de dones americanes, sinó que va rebre el suport d'una gran diversitat de persones, entre les quals es trobava la gironina Afra Quintanas.

«És trist veure que els drets humans estan en perill i s'han de reclamar» assegura Quintanas, que opina que als Estats Units aquestes llibertats són relativament «baixes» en comparació a altres llocs. «Alhora, però, és molt emocionant veure que la gent es mobilitza i defensa allò que és seu i bàsic» afirma, «i en un ambient calmat i molt tranquil».

Afra Quintanas va assistir a la manifestació de Los Angeles, que va aplegar al voltant de 750.000 persones. La marxa va començar a les 9 del matí i va seguir durant hores. «La ciutat estava col·lapsada perquè no parava d'arribar gent» explica. «Nosaltres vam marxar cap a les tres, però encara hi havia parlaments i molta confluència de persones amb cartells». A més, la participació era molt diversa: «molts nens i molta gent gran també».

La gironina va treballar a Londres per la plataforma Provenance, que vol mostrar informació oberta i accessible sobre els productes i les cadenes de subministrament. Allà va conèixer una americana d'arrels mexicanes a qui va anar a visitar aquesta setmana i, donada la coincidència dels esdeveniments, va decidir sumar-se a la concentració.



Una marxa oberta a tothom

Malgrat denominar-se Women's March -Marxa de la Dona- la concentració era un acte obert a tothom i que, a part de defensar els drets de les dones, també lluitava per promoure, la reforma migratòria, els drets LGBTQ, per fer front a les desigualtats racials, els problemes dels treballadors i les qüestions ambientals.

La concentració més multitudinària va ser a la capital, a Washington DC, on més de mig milió de persones arribades de tots els indrets del país es van reunir per enviar un contundent missatge de resistència a Donald Trump. La convocatòria va superar les expectatives inicials -250.000 persones- i es va situar entre les més multitudinàries de la història del país, segons els organitzadors.

Convocada gairebé al minut que el magnat novaiorquès va guanyar les eleccions el 8 de novembre, la mobilització Women's March va anar creixent i creixent fins a convertir-se avui en un fenomen en més de 670 ciutats del país i altres localitats internacionals com Londres, París, Sydney, Tel Aviv, Barcelona, Ciutat de Mèxic o Berlín.