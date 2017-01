Le Pen afirma en una entrevista que «la UE ha mort, però no ho sap»

La líder de la ultadreta francesa Marine Le Pen assegurava, en una entrevista que publica ahir el dominical alemany Bild am Sonntag, que «la Unió Europea (UE) ha mort però encara no ho sap». «La UE ha fracassat en tots els àmbits», va dir Le Pen en l'entrevista. Segons la política francesa, «la UE no és capaç de protegir les fronteres d'Europa» i no pot protegir als ciutadans del terrorisme islamista. «Quan un experiment fracassa tan estrepitosament cal donar-lo per acabat», diu Le Pen. Preguntada per la promesa que convocaria, en cas de guanyar les eleccions presidencials al seu país, un referèndum per a una sortida de França de la UE va dir que aquest estaria precedit per un intent de negociació per crear una «Europa de les nacions. Vull que la UE ens retorni la sobirania en quatre àmbits: la protecció de les fronteres, la política monetària, la política econòmica i la justícia», va dir.