L´exministre Hamon desplaça Valls al segon lloc de les primàries socialistes a França

La segona volta de les primàries dels socialistes francesos quedarà en mans de l'exministre d'Educació Benoît Hamon (36% dels vots) i de l'exprimer ministre Manuel Valls (31%), que van encapçalar ahir els resultats provisionals de la primera ronda. L'exministre d'Economia Arnaud Montebourg va quedar en tercer lloc amb el 17,95 % dels vots. Els francesos havien de triar també entre l'exministre Vincent Peillon, la representant del Partit Radical d'Esquerres Sylvia Pinel, l'ecologista François de Rugy i el líder del Front Demòcrata, Jean-Luc Benhamias. Cap d'aquests últims, no obstant això, va superar el 7 % dels vots i d'ells es va quedar en l'últim lloc Bennahmias, amb poc més de l'1 % dels vots.

L'extitular d'Educació Benoît Hamon va considerar que el primer lloc que ha aconseguit en les primàries socialistes franceses suposa «un clar missatge de renovació» i es va mostrar «feliç» d'enfrontar-se a l'exprimer ministre Manuel Valls en la segona i decisiva volta. «Situant-me al capdavant, vosaltres heu enviat un missatge d'esperança i renovació», va dir Hamon als seus seguidors, reunits a la seva seu de campanya a París. A més, Hamon va demanar acabar amb «la vella política» i va posar com a prioritat «canviar el model de desenvolupament» mitjançant la promoció de l'ecologia. Hamon ha aconseguit situar el seu ideari al centre del debat amb mesures com l'assignació d'un salari universal d'uns 750 euros per a tots els francesos majors d'edat.

D'altra banda, Valls s'ha mostrat satisfet i ha subratllat que «no hi ha res escrit». «Aquesta nit comença una nova campanya. L'elecció entre el fracàs garantit i la possible victòria, entre promeses irrealitzables i una esquerra creïble que assumeix les responsabilitats del país», va dir. Valls va considerar que l'esquerra que ell encarna té possibilitats en les eleccions presidencials.

Montebourg votarà per Hamon

En l'opinió de Montebourg, els vots de Valls són un rebuig «massiu» al quinquenni del president François Hollande i «una estratègia clara d'impuls econòmic i ecològic, de recuperació del control del sistema financer, de reinvenció del model social». Els votants «han volgut que l'esquerra trobi el seu camí, que el riu torni al seu llit», va indicar Montebourg, que va avançar que diumenge que ve, dia de la segona ronda, votarà per Hamon. L'exministre va jutjar que els votants «han rebutjat considerar que el futur del país es jugava en qüestions d'identitat».



Menys participació

L'Alta Autoritat encarregada de la gestió d'aquestes votacions va pronosticava que la participació seria «més propera» als dos milions, una participació menor als 2,6 milions registrats pels socialistes en la primera volta de 2011. Aquesta xifra queda igualment molt per sota dels 4,27 milions de persones que van votar a França en la primera ronda de les primàries del centre-dreta, celebrada el passat 20 de novembre. Segons les dades oficials, la participació en les primàries socialistes va superar el milió i mig de vots, una xifra que l'organització donava per bona però que queda lluny de la de 2011.