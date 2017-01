Trump respon a les dones manifestants: «Per què no van votar?»

El president dels EUA, Donald Trump, va respondre ahir amb contradiccions a les multitudinàries marxes en contra en moltes ciutats del país, mentre el seu equip va aprofundir els atacs a la premsa i va insistir en afirmacions falses sobre les xifres d'assistència a la investidura del mandatari.

«Vaig veure les protestes d'ahir [dissabte per al lector], però sota la impressió que acabem de tenir una elecció. Per què aquestes persones no van votar?», va sostenir Trump en el seu compte personal de Twitter, que segueix usant, malgrat que també posseeix l'oficial assignat al president nord-americà (@POTUS).

Trump va assenyalar en el seu tuit que les celebritats que van acompanyar i van assistir a aquestes marxes, entre elles les cantants Madonna i Alicia Keys, les actrius Scarlett Johanson, Ashley Judd i Amèrica Ferrera i el cineasta Michael Moore, «van danyar greument la causa». Però menys de dues hores després, en un altre tuit, Trump va ressaltar que «les protestes pacífiques són un segell distintiu» de la democràcia nord-americana. «Encara que no estigui sempre d'acord, reconec els drets de les persones a expressar els seus punts de vista», va afegir.

Així mateix, les fotos aèries preses del National Mall dissabte durant les marxes mostren majors multituds que les congregades divendres per a la investidura de Trump. Durant la seva visita de dissabte a les instal·lacions de la CIA a Langley (Virgínia), Trump va acusar els mitjans de mentir sobre les xifres d'assistència a la seva investidura presidencial i va explicar que la multitud present «semblava» englobar entre 1 i 1,5 milions de persones.

Poc després de les declaracions de Trump, el nou portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, va denunciar en la seva primera compareixença, visiblement molest, els intents «vergonyosos i incorrectes» d'alguns mitjans per «minimitzar l'enorme suport» que es va veure en els actes d'investidura. Spicer va arribar a afirmar que mai abans hi va haver tanta quantitat de públic per a una investidura, «tant en persona com al voltant del món», encara que ell mateix va admetre que «ningú té xifres» oficials perquè el Servei de Parcs Nacionals no facilita aquestes dades.



Primeres reunions de Trump

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu va parlar ahir a la nit amb el nou president nord-americà sobre la situació a Orient Mitjà, en una conversa que es va centrar en el conflicte palestí-israelià, la guerra de Síria i el programa nuclear d'Iran. D'aquesta manera, Israel espera millorar les seves relacions amb Estats Units, després de 8 anys en els quals han patit nombroses crisis arran de les crítiques de l'anterior president, Barack Obama, a la colonització jueva del territori ocupat de Cisjordània i Jerusalem i les seves discrepàncies sobre l'acord amb Iran (2015) perfrenar el seu programa nuclear.

D'altra banda, la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, es convertirà en la primera líder internacional que es reunirà amb Donald Trump a la Casa Blanca. La reunió es produirà divendres d'aquesta setmana i May va avançar a una entrevista a la cadena pública BBC que «tindrem l'oportunitat de conversar sobre la nostra possible futura relació comercial, però també sobre alguns dels reptes que afrontem tots al món». La primera ministra també va anunciar que parlarien d'altres temes com «la importància de la OTAN i la lluita contra el terrorisme». May va assegurar que el mandatari nord-americà reconeix el «valor» de l'Aliança Atlàntica, malgrat que la setmana passada va reiterar que opina que és una organització «obsoleta».