Aznar avisa que Espanya s´està «desvertebrant socialment i política»

L'expresident del Govern José María Aznar va lamentar l'actual «debilitat» i «decaïment» d'Espanya i va fer una crida a tancar les bretxes que creu que fan que el país s'estigui «desvertebrant socialment, territorial i política». Aznar va ser l'encarregat d'inaugurar el cicle de conferències i taules rodones sobre «El necessari enfortiment d'Espanya», organitzat per la Fundació Valores y Democracia (que presideix l'exministre Jaime Mayor Oreja) i la Fundación Villacisneros.

El president de FAES va lamentar que la història d'Espanya s'hagi utilitzat massa vegades per justificar el pessimisme i va garantir que ell no té en absolut una idea pessimista d'Espanya ni de la seva història. Va aclarir que el que té és un esperit crític perquè creu en el seu país, i parla d'Espanya «amb realisme i amb preocupació, però amb gran esperança».

Aznar va recordar que Espanya ha viscut dècades de transformacions polítiques, econòmiques i socials extraordinàries i va protagonitzar una Transició que va ser admirada a tot el món encara que ara alguns pretenguin desacreditar-la des d'una «ignorància culpable». Per a ell, la democràcia de 1978 va fer possible el millor període de la història d'Espanya i va haver-hi transformacions que van crear vincles sòlids entre territoris, partits i generacions.

No obstant això, considera que fa temps que hi ha greus dificultats per donar continuïtat a aquest relat i la impressió de «decaïment» d'Espanya es deu a la falta d'una tasca nacional compartida.