La defensa del caçador que va matar els agents rurals assegura que només va disparar tres trets

La defensa del jove de 28 anys que suposadament va matar dos agents rurals mentre estava caçant dissabte passat a Aspa ha assegurat que només va disparar tres trets que van acabar amb la vida de Xavier Ribes i David Iglesias. Montse Torres, l'advocada del detingut, Ismael Rodríguez, ha assegurat que el seu client ''té un lapsus mental'' que no li permet recordar amb exactitud com es van succeir els fets, però en qualsevol cas, ha dit que el noi va actuar buidant l'escopeta ''d'una forma mecànica, gairebé involuntària'' després que els agents rurals se li adrecessin amb un ''bon dia''. La lletrada confia que després de la declaració de l'acusat, que es farà al llarg del matí d'aquest dimarts, i de la posterior reconstrucció al lloc dels fets, es pugui ''donar llum a alguna dada que ara tenim tots fosca''.

Montse Torres assegura que van ser tres trets els que van acabar amb la vida dels dos agents rurals i no dos a cadascun com en un primer moment havia transcendit de l'autòpsia provisional que s'ha fet als cadàvers. D'aquesta manera, l'acusat hauria ''buidat'' l'escopeta i segons la defensa es descarta que aquesta estigués manipulada, ja que el model en qüestió només pot disparar tres vegades tot i que té capacitat per cinc cartutxos però la llei obliga a instal·lar un limitador.

Quan la lletrada s'ha dirigit als jutjats de Lleida per la declaració del seu client, ha destacat que aquesta serà clau per aclarir els dubtes que hi ha ara sobre què va ser el que va passar. Així mateix, també confia que la reconstrucció dels fets que està prevista que es faci a Aspa al migdia també ajudi al detingut a recordar com va actuar. ''Ni ell mateix entén el que fa ver, va ser una cosa molt ràpida i mecànica'', ha dit Torres, que en aquest sentit, ha afegit que l'únic que recorda és que anava caminant i va buidar l'escopeta contra els dos agents rurals. ''No es pot dir que sigui involuntari, però gairebé'', ha afegit la lletrada.

Aleshores, segons Torres, l'acusat va sortir corrent del lloc i no van ser els seus companys de quadrilla qui el van aturar sinó que va anar fins al cotxe i ell mateix va trucar al 112 per avisar del que havia fet i donar la ubicació d'on havien tingut lloc els fets. L'advocada també ha dit que el noi ''no va fugir'' i que no va poder acabar la trucada perquè estava ''abatut''. En aquest sentit, ha remarcat que no para de demanar ''perdó'' pel que ha fet a les famílies de les víctimes.

D'altra banda i a l'espera dels resultats de l'informe de balística, segons Torres els trets es van fer des d'una distància aproximada de cinc metres, segons li ha explicat el seu client. Així mateix, la lletrada s'ha reservat explicar si l'escopeta amb que va disparar Rodríguez tenia o no llicència perquè això ''és una informació que pot ser perjudicial per als drets del meu client'' i fins d'aquí uns dies no vol que transcendeixi aquesta dada.