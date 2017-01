Detenen sis joves d´extrema esquerra per apallissar una dona a Múrcia

La Policia Nacional ha detingut sis dels presumptes implicats en la multitudinària agressió patida diumenge de matinada per una jove a la porta d'un pub de Múrcia. Els arrestats, membres d'un grup d'ultraesquerra, encara no han passat a disposició judicial i estan acusats per la policia dels presumptes delictes de lesions i contra els drets fonamentals i les llibertats públiques. La pallissa es va produir cap a la una de la matinada a la porta d'un pub quan, segons recullen les imatges captades per les càmeres de seguretat del local, una desena de joves va començar a donar puntades de peu a les cames i l'abdomen d'una noia que fumava un cigarret a la porta del local. Els agressors, tots amb jaquetes amb caputxa i altres peces per tapar la cara, van colpejar la víctima de manera indiscriminada i la van deixar estirada a terra quan van emprendre la fugida.