La dona de Bárcenas utilitza el mateix argument que la Infanta

Rosalía Iglesias, la dona de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, es va emparar en el judici de la trama Gürtel en la «confiança total i absoluta» cap al seu marit per explicar per què va signar tot tipus de documents sense qüestionar-se en cap moment de què es tractava. Per això, va assenyalar que no sabia que el seu marit tenia comptes a Suïssa, tot i que en diverses ocasions el va acompanyar a bancs del país helvètic, ni coneixia els negocis del seu marit. Desconeixia també que era titular d'un compte a Espanya en què hi havia ingressos de fins a 120.000 euros al seu nom, però sí consentia que l'extresorer del PP signés la seva declaració tributària amb la seva autorització. «Considerava que era el mateix que la signés jo o no», va afegir.

Iglesias s'enfronta a una petició fiscal de 24 anys i 1 mes de presó com a suposada autora i cooperadora en els delictes del seu marit, dels quals es va separar en una compareixença el contingut de la qual ja era conegut, ja que el seu marit ja l'havia desvinculat en la seva declaració davant del tribunal la setmana passada.

Davant de les 16 hores de compareixença del seu marit, Iglesias només va utilitzar 50 minuts per respondre únicament a la seva advocada, l'estratègia de la qual va consistir a desmarcar-se de totes les accions i decisions preses per l'extresorer. «Mai», «mai» i «cap» van ser les paraules més utilitzades per Iglesias.

Perquè ella se centrava en l'economia domèstica. Només era conscient, va dir, de ser titular d'un únic compte que era el que manejava per a les despeses del dia a dia de la família, ja que del patrimoni se n'ocupava en exclusiva l'exsenador.

Sobre aquest tema va ser contundent: «El meu marit amb mi mai ha parlat de temes de feina; afortunadament tenim una vida personal plena i no és que no m'interessi, és que no és un tipus de conversa que tinguem nosaltres».