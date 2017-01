Dues menors passen soles 4 dies en l´aeroport de Barcelona

Dues nenes menors d'edat han estat posades a disposició de la Direcció General d'Atenció a la Infància de la Generalitat (DGAIA) després de ser trobades vivint soles a l'aeroport de Barcelona, ??sense que ningú es donés compte durant quatre dies, el passat desembre.

La DGAIA ha informat avui a Efe que les dues nenes estan al seu càrrec des del passat dia 28 de desembre i que viuen en un centre d'acollida a l'espera de l'estudi de la seva situació per part d'un equip tècnic, després de passar per la Fiscalia de Menors.

Segons publica avui El País, les dues menors, de nacionalitat vietnamita, van viure quatre dies a la zona internacional de la Terminal 1 de l'aeroport barceloní, deambulant per la zona restringida sense documentació i sense bitllets.

Fonts policials que cita aquest diari han indicat que el dia 27 de desembre un agent les va detectar prop del filtre de sortides dels vols internacionals, quan intentaven accedir a la zona Schengen, de vols europeus, on no hi ha control fronterer.

Les dues nenes van explicar, quan la Policia va trobar un intèrpret de vietnamita que va traduir les seves paraules, que tenien 13 anys, però no van donar molts més detalls de la seva aventura al Prat ni de com arribar a l'aeroport, a part del seu nom i el seu origen.

Pel que sembla, les menors disposaven de diners i portaven quatre telèfons mòbils.