L´Audiència Nacional investigarà l´ambaixador a Kabul per l´atemptat de 2015

L'Audiència Nacional ha avalat que la investigació per l'atemptat contra l'Ambaixada a Kabul (Afganistan) el 2015 es desglossi, d'una banda, en l'atac terrorista i, de l'altra, en l'aclariment de la possible responsabilitat de les autoritats espanyoles per falta de seguretat. Així ho va acordar en una interlocutòria la Secció Quarta de la Sala Penal de l'Audiència, que confirma la resolució de l'instructor, Santiago Pedraz, que va acordar desglossar la investigació per l'atemptat contra l'ambaixada espanyola l'11 de desembre de 2015, en què van morir dos policies i altres set van resultar ferits.

En aquest procediment s'indaga, d'una banda, l'atemptat com a terrorisme i, d'altra, la possible responsabilitat de les autoritats espanyoles per una falta de diligència en la seguretat de la legació diplomàtica, i en el qual estan com a investigats per un suposat homicidi imprudent l'ambaixador i el segon ambaixador en aquella data, Emilio Pérez de Agreda i Oriol Sola Pardel, respectivament.

En l'acte els magistrats desestimen els recursos presentats tant per la Fiscalia de l'Audiència Nacional com per l'Advocacia de l'Estat, en els que s'oposaven al desglossament de les actuacions amb motiu de la querella presentada pels familiars de les víctimes contra els autoritats espanyoles, si bé comparteix amb tots dos que, «segons el que s'ha instruït fins ara, es pot deduir amb claredat que l'atemptat va causar els esmentats resultats personals luctuosos».