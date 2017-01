Les negociacions de pau per a Síria comencen amb importants obstacles

El primer dia de diàleg de pau entre el Govern sirià i l'oposició armada va concloure després de diversos intercanvis d'acusacions entre les dues delegacions reunides a Astanà, una trobada organitzada sota l'auspici de Rússia, garant de l'equip governamental, i Turquia, valedora dels opositors. La negociació ha estat «plena d'obstacles», va explicar Yehia al Aridi, un membre de l'equip de l'oposició, que va anunciar la conclusió per ahir d'aquest diàleg després que els equips participants diguessin que no hi havia «intenció de continuar», i que hi tornaran avui.

La reunió va començar quaranta minuts més tard del previst amb un missatge del president kazakh, Nursultan Nazarbàiev, llegit pel ministre d'Exteriors, Kairat Abdrajmanov, que va assegurar que la crisi siriana només pot solucionar-se per mitjà de les negociacions. «Estic segur que la reunió d'Astanà crearà les condicions necessàries perquè totes les parts interessades trobin una solució a la crisi siriana», va assegurar el missatge de Nazarbàiev.

Malgrat l'optimisme del president kazakh, les disputes van començar a sorgir un cop tancada la porta, ja que Mohammad Alush, cap de l'equip de l'oposició, va defensar els rebels de la vall de Barada, situada al nord-oest de Damasc.

El Govern sirià acusa els rebels que s'ubiquen a la vall del riu Barada, que abasteix d'aigua a Damasc, de tallar el subministrament cap a la capital, i per això va començar l'ofensiva governamental a la vall fa 24 dies i ha continuat malgrat el cessament de les hostilitats que va entrar en vigor el passat dia 30 de desembre.

Per altra banda, el Departament de Defensa dels EUA va desmentir que estigui operant vols de manera conjunta amb les Forces Aèries russes sobre Síria, tal com va anunciar el Ministeri de Defensa de Rússia. Un portaveu del Pentàgon va assegurar que «el Departament de Defensa manté un canal de comunicació amb els militars russos enfocat només a assegurar la seguretat de les tripulacions i per evitar topades entre membres de la coalició i les operacions russes», va afirmar.