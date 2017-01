Rivera presenta el seu equip per a l´Executiva de C´s amb Arrimadas de portaveu

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va presentar la seva candidatura al Comitè Executiu Nacional, en el qual repeteixen tots els que hi eren, incorpora catorze membres nous i blinda el seu nucli de confiança a l'anomenat comitè permanent, en el qual guanyen pes José Manuel Villegas i Begoña Villacís. Villegas, fins ara vicesecretari general del partit, exercirà com a secretari general desplaçant Matías Alonso, mentre que la portaveu a Catalunya, Inés Arrimadas, serà també la portaveu de l'Executiva. Un nou equip de 37 membres davant dels 23 integrants de l'actual va ser presentat per Rivera el dia que s'obria el termini per presentar les candidatures a les primàries, que renovaran la direcció del partit.

Albert Rivera va explicar que aquest equip, en el qual tretze dirigents són catalans, és «una part de continuïtat» del que s'ha fet bé i una altra part pensant en el futur d'una força política que té com a objectiu governar Espanya, va destacar. Va treure pit pels noms elegits per al pròxim comitè i va ignorar les crítiques al seu equip i gestió que li han arribat des de l'eurodiputada Carolina Punset o el corrent TranCsparencia, entre d'altres, limitant-se a assenyalar que no valoraria el que diuen «els comentaristes» del seu equip.